Формальной отставки премьера Ливана Харири не было, заявил эксперт

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Формальной отставки премьер-министра Ливана Саада Харири, который находится в Саудовской Аравии, не было, заявил заведующий научно-издательским отделом Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.

В начале ноября Харири, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении. Позже Харири заявил, что вернется на родину в ближайшие два-три дня, после чего официально подаст в отставку в соответствии с конституцией страны.

"Я считаю, что то, что сейчас происходит в Ливане — это интрига с большой буквы, и интрига заключается, в первую очередь, в том, что отставки пока никакой не было. Было заявление об отставке, но формально эта отставка должна оформляться следующим образом: премьер-министр подает заявление президенту, и он эту отставку принимает или не принимает", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке, организованного в МИА "Россия сегодня".

"Таким образом, пока говорить об отставке не следует, пока идет напряжение, интрига, которую сам Харири, очевидно, поддерживает, не стремится ее как-то снимать", — добавил Сарабьев.

Эксперт также считает "необычным" то, что ливанский премьер сделал заявление о своей отставке с территории другого государства. При этом он напомнил, что Харири поступает так не впервые: около двух лет назад он, находясь в Париже, сообщил о кандидате на пост президента Ливана, которого он пытался продвинуть.

Кроме того, Сарабьев обратил внимание на то, что заявлению Харири предшествовал визит в Бейрут советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. "Может быть это заявление (Харири — ред.) и в целом реакция саудитов была связана с этим визитом, может быть, была использована в качестве повода", — сказал эксперт.

Президент Ливана Мишель Аун ранее заявил, что все заявления Харири за пределами Ливана, будут восприняты как сделанные под давлением. Аун отметил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения причин отставки. В свою очередь, лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сказал, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.