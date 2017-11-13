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В Маниле подтвердили, что Дутерте спел по просьбе Трампа

Сюжет:
Саммит АСЕАН в Маниле (36)
13:1713.11.2017
(обновлено: 13:18 13.11.2017)
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© AP Photo / Rolex dela PenaДональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017Дональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017
© AP Photo / Rolex dela Pena

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно попросил президента Филиппин Родриго Дутерте спеть во время гала-ужина 31-го саммита АСЕАН.

Президент Филиппин Родриго Дутерте исполняет песню по требованию американского президента Дональда Трампа
Президент Филиппин Родриго Дутерте спел "по требованию" Трампа
Ранее в интернете появилось видео, на котором филиппинский лидер поднялся на сцену и спел вместе с выступившей на мероприятии филиппинской певицей и актрисой Пилитой Корралес. "Дамы и господа! Я спел по требованию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", — сказал Дутерте, закончив свое выступление.

"Позвольте мне сделать очень важное подтверждение. Президент Трамп действительно попросил президента Дутерте спеть. Очевидно, что президент Трамп заметил, что президент Дутерте подпевал, когда Пилита Корралес пела, и он попросил его взять микрофон и спеть, что президент и сделал", — рассказал Роке на пресс-конференции.

Трамп прибыл в Манилу в воскресенье для участия в мероприятиях в рамках 31-го саммита АСЕАН, а также провел первую формальную двустороннюю встречу с Дутерте.

Рукопожатие АСЕАН gif
В соцсетях посмеялись над рукопожатием Трампа на открытии саммита АСЕАН
Роке подчеркнул, что отношения между лидерами очень теплые и дружелюбные. "Они были очень искренними. Очевидно, что у каждого из них есть человек, которого они не считают своим лучшим другом. У них одинаковые чувства к бывшему президенту (США) Бараку Обаме", — сказал Роке.

Ранее представитель администрации США рассказал журналистам, что американский президент и его филиппинский коллега поддерживают теплые отношения, а Трамп очень ждет первой личной встречи.

Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".

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