В Маниле подтвердили, что Дутерте спел по просьбе Трампа

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно попросил президента Филиппин Родриго Дутерте спеть во время гала-ужина 31-го саммита АСЕАН.
"Позвольте мне сделать очень важное подтверждение. Президент Трамп действительно попросил президента Дутерте спеть. Очевидно, что президент Трамп заметил, что президент Дутерте подпевал, когда Пилита Корралес пела, и он попросил его взять микрофон и спеть, что президент и сделал", — рассказал Роке на пресс-конференции.
Трамп прибыл в Манилу в воскресенье для участия в мероприятиях в рамках 31-го саммита АСЕАН, а также провел первую формальную двустороннюю встречу с Дутерте.
Ранее представитель администрации США рассказал журналистам, что американский президент и его филиппинский коллега поддерживают теплые отношения, а Трамп очень ждет первой личной встречи.
Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".