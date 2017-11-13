Трамп заверил Дутерте, что всегда был его союзником

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил президента Филиппин Родриго Дутерте, что был его союзником с самого начала его избрания, заявил пресс-секретарь филиппинского лидера Гарри Роке.

В понедельник в Маниле состоялась первая формальная двусторонняя встреча между Дутерте и Трампом, который прибыл для участия в 31-м саммите АСЕАН и сопутствующих ему мероприятиях.

"Я не знаю, не раскрываю ли я вам слишком многого этой информацией, но президент Филиппин подчеркнул, что альянс США и Филиппин всегда был очень крепким и очень важным. Он признал, что в двусторонних отношениях были и горькие моменты. Эти горькие моменты или заявления, сделанные бывшим президентом США (Бараком) Обамой относительно администрации президента Дутерте. Сейчас я думаю, что президент Трамп решил этот вопрос, заверив президента Филиппин, что он всегда был его союзником с начала его избрания", — сказал на пресс-конференции Роке.

Он добавил, что теперь в отношениях администрации Трампа и администрации Дутерте будет "значительная разница".