Литовская актриса обвинила знаменитого режиссера страны в домогательствах

ВИЛЬНЮС, 13 ноя — РИА Новости. Литовская актриса Юлия Степонайтите обвинила режиссера Шарунаса Бартаса в том, что он домогался ее пять лет назад.

В понедельник в интервью порталу 15min Степонайтите призналась, что режиссер приставал к ней пять лет назад после кастинга. "Мы остались, выпивали алкоголь. После многочасовых разговоров, когда я уже была пьяна, он взял меня за руку и начал повторять, что мы взрослые люди, что то, что сейчас происходит – хорошо, так как он чувствует, что он мне нравится и чувства обоюдные. Он пытался заговорить меня, приближаясь в это время ко мне", — сказала актриса изданию.

Она отметила, что режиссер Бартас раздел девушку, хотя она пыталась остановить режиссера и не поддаться соблазну. Как делится воспоминаниями Степонайтите, на следующее утро ситуация повторилась, но актриса вновь его остановила.

Впервые девушка призналась о возможных сексуальных домогательствах литовского режиссера в пятницу на своей странице в соцсети Facebook, отметив пост хештегом #metoo.

В понедельник о приставаниях режиссера Бартаса заявила литовская певица Пауле Бочюллайте. Она сообщила интернет агентству Nanook, что пять лет назад режиссер намеревался сексуально домогаться ее, только певица в то время обратилась к правоохранительным органам и не пыталась скрывать информацию о намерениях режиссера.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.