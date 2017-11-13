В ЕСПЧ направили почти две тысячи жалоб пострадавших от обстрелов в ДНР

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Почти 2 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, пострадавших в ходе конфликта в Донбассе, обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила в понедельник журналистам представитель общественной комиссии ДНР Елена Шишкина.

В ДНР создана общественная комиссия по фиксации военных преступлений в Донбассе. Эксперты, которые вошли в нее, помогают жителям республики в фиксации последствий обстрелов со стороны украинских силовиков и оформлении жалоб для направления в Европейский суд по правам человека.

"По состоянию на сегодняшний день специалистами комиссии подготовлены и направлены в ЕСПЧ жалобы от 1742 жителей Донецкой народной республики, пострадавших в результате преступных действий украинских властей. При этом 400 из них подготовлены и направлены в текущем году", — сказала Шишкина, уточнив, что общественная комиссия действует уже более двух лет.

По ее словам, в случае "положительных решений" по данным делам "будет осуществляться взыскание финансовой компенсации с украинского государства за причиненный народу республики имущественный и моральный ущерб". "Кроме того, к ответственности будут привлечены виновные в совершении военных преступлений командиры ВСУ и добровольческих националистических батальонов Украины", — заявила Шишкина.