В ДНР призвали мировое сообщество осудить обстрелы в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает мировое сообщество осудить обстрелы объектов инфраструктуры в Донбассе, сообщил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявляли об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов на юге Донбасса, в результате которых было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов.

Басурин заявил, что второй механизированный батальон 28 отдельной механизированной бригады и первый батальон 25 отдельной воздушно-десантной бригады целенаправленно вели огонь по объектам инфраструктуры на территории ДНР.

"Командование этих подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины) в очередной раз взяло на вооружение тактику террора. Такой же тактикой, а именно – создание невыносимых условий для мирных граждан на территории противника, пользуются печально известные террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" (террористические группировки, запрещены в РФ). В этой связи мы призываем мировое сообщество решительно осудить террористические методы борьбы украинской власти против жителей Донбасса", — сказал Басурин.