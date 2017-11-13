Дутерте поблагодарил Трампа за помощь США во время конфликта в Марави

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил лидера США Дональда Трампа за помощь американцев во время конфликта в Марави, заявил пресс-секретарь главы азиатского государства Гарри Роке.
"Президент Филиппин отдал должное вкладу США в оказании коммуникационной поддержки во время конфликта в Марави. У президента Филиппин была возможность поблагодарить власти США за оказанное содействие. Филиппинская сторона четкая дала понять, что борьба с терроризмом и экстремизмом является одним из приоритетов правительства Филиппин. Конечно, это общий интерес, который был признан и филиппинскими, и американскими властями", — заявил на пресс-конференции Роке.
В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России