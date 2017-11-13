Дутерте поблагодарил Трампа за помощь США во время конфликта в Марави

Дональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017

Дональд Трамп во время встречи с Родриго Дутерте. 13 ноября 2017

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил лидера США Дональда Трампа за помощь американцев во время конфликта в Марави, заявил пресс-секретарь главы азиатского государства Гарри Роке.

Трамп и Дутерте в понедельник провели в Маниле двустороннюю встречу, куда президент США прибыл для участия в мероприятиях на полях 31-го саммита АСЕАН.

"Президент Филиппин отдал должное вкладу США в оказании коммуникационной поддержки во время конфликта в Марави. У президента Филиппин была возможность поблагодарить власти США за оказанное содействие. Филиппинская сторона четкая дала понять, что борьба с терроризмом и экстремизмом является одним из приоритетов правительства Филиппин. Конечно, это общий интерес, который был признан и филиппинскими, и американскими властями", — заявил на пресс-конференции Роке.

В конце октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Он отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий оставался город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

Сообщалось, что с мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России