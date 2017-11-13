Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Энн Идальго во время церемонии, посвященной второй годовщине парижских атак в ноябре 2015, Франция. 13 ноября 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Энн Идальго во время церемонии, посвященной второй годовщине парижских атак в ноябре 2015, Франция. 13 ноября 2017

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и другие чиновники и политики утром в понедельник принимают участие в церемониях в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года.

Среди участников присутствуют экс-президент страны Франсуа Олланд, председатель Нацсобрания (нижней палаты парламента) Франции Франсуа де Рюжи, глава МВД Жерар Коллон, мэр Сен-Дени Лоран Рюссие и другие. Также на церемонию приехала супруга главы государства Брижит Макрон.

Первым местом проведения памятных мероприятий стал стадион "Стад де Франс", где вечером 13 ноября 2015 года произошло первое нападение — у одного из входов были взорваны "пояса смертников". Макрон и Рюссие возложили цветы к мемориальной табличке, установленной у стадиона в первую годовщину теракта. Затем они пообщались с родственниками погибших и с представителями силовых ведомств и экстренных служб.

В течение утра аналогичные церемонии пройдут еще в пяти местах — в четырех кафе, пострадавших от террористов, и у концертного зала "Батаклан", где террористы удерживали заложников.

В соответствии с пожеланиями пострадавших и родственников погибших, церемонии пройдут в условиях "сдержанности". Каждая из них включает в себя зачитывание имен погибших, возложение цветов, минуту молчания и общение с семьями, которые нашли в себе силы посетить церемонию.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.