МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает заявление экс-глава ЦРУ Джона Бреннана о "запуганном" Владимиром Путиным Дональде Трампе классическим ведением спецоперации против РФ, включающем вбросы дезинформации и мифических обвинений.

Бреннан критически отозвался о заявлениях Трампа по поводу Путина и якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Президент США после встречи с российским коллегой на саммите АТЭС сказал, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это нехорошо для США. По словам американского лидера, история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами. После этого экс-директор ЦРУ заявил в интервью телеканалу CNN, что Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным и что американский лидер по какой-то причине или запуган Путиным, или боится, что выплывет в результате расследования по делу о "вмешательстве в выборы".

"Это, увы, классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее, прежде всего, вбросы дезинформации и мифических обвинений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По мнению парламентария, президент США избран простыми американцами и пытается действовать в логике интересов народной, а не номенклатурной Америки. Он "своими заявлениями ломает не только враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США".

"Используя риторику господина Бреннана, можно сказать, он играет не мастерски или сам запуган тем, что благодаря президенту Трампу станут известны неудобные для него факты, например, о том, что сознание американцев долгие годы находится под воздействием фабрики лжи, директором одного из цехов которой он был", — заключила Яровая.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".