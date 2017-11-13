МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает заявление экс-глава ЦРУ Джона Бреннана о "запуганном" Владимиром Путиным Дональде Трампе классическим ведением спецоперации против РФ, включающем вбросы дезинформации и мифических обвинений.
"Это, увы, классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее, прежде всего, вбросы дезинформации и мифических обвинений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
По мнению парламентария, президент США избран простыми американцами и пытается действовать в логике интересов народной, а не номенклатурной Америки. Он "своими заявлениями ломает не только враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".