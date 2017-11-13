Число жертв землетрясения в Ираке достигло восьми человек

БАГДАД, 13 ноя – РИА Новости. Число жертв землетрясения на ирано-иракской границе в Ираке достигло 8 человек, еще не менее 425 пострадали, сообщило отделение организации Красный полумесяц в Ираке.

Ранее сообщалось о шести погибших в Ираке и около 100 пострадавших.

Как сообщила организация, больше всего в Ираке при землетрясении пострадала провинция Сулеймания в автономном регионе Иракский Курдистан. Красный полумесяц отметил, что спасательные команды работают с ночи для эвакуации граждан и перевозки раненых. По данным организации, землетрясение нанесло значительный ущерб домам людей и другим зданиям.

Министерство здравоохранения Ирака в свою очередь заявило о семи погибших в Иракском Курдистане и 535 пострадавших на всей территории страны.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Как сообщили иранские власти, жертвами землетрясения в Иране стали не менее 328 человек, более 2,5 тысячи пострадали.

Подземные толчки также ощущались в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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