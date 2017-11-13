"Похоже на шантаж": президент Науру рассказал о давлении США и Грузии

СУХУМ, 13 ноя – РИА Новости. Республика Науру оказалась под давлением со стороны США и Грузии после того, как признала суверенитет Абхазии в декабре 2009 года, заявил президент островного государства Барон Вака.

"Мы реально оказались под давлением в первую очередь со стороны США и Грузии. Даже были попытки дачи взятки, но мы сказали, что не собираемся сворачивать с этого пути. Эта ситуация была схожа с шантажом", — цитирует Sputnik Абхазия слова Ваки, который посещал в Сухум с рабочим визитом.

а добавил, что, когда начинались эти события, он напомнил своему правительству об определенных обязательствах перед Абхазией и необходимости поддерживать дружеские, партнерские отношения.

"Представляете, если вдруг проснетесь утром, и ваши партнеры скажут вам о том, что отказываются от вас. Я бы сказал, что это самое ужасное чувство, которое может испытать человек. Это чувство предательства. У нас большое сердце, и мы будем продолжать бороться так же, как и вы", — пообещал Вака.

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

В сентябре 2016 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Науру. Республика Науру расположена на одноименном острове в западной части Тихого океана. Государство провозгласило свою независимость от Великобритании в 1968 году. С 1999 года Науру является членом ООН.

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