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Глава МИД Испании заявил о "российской поддержке" Каталонии в соцсетях

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (415)
12:1413.11.2017
(обновлено: 12:15 13.11.2017)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 13 ноя — РИА Новости. Вопрос о "поддержке" независимости Каталонии в социальных сетях через трафик из России собирается поставить на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Глава МИД Испании обвинил "русских хакеров" в попытках дестабилизации ЕС

Как он пояснил перед началом заседания журналистам, среди прочих главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать "вопрос стратегической коммуникации".

"Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались вопросы дезинформации, манипулирования вокруг референдума и последующих событий в Каталонии", — заявил министр. Его ответы на вопросы журналистов транслировал сайт Еврокомиссии.

Дастис заявил, что испанское правительство "доказало" то, что большой объем трафика шел с территории РФ. "Есть данные о том, как трафик в социальных сетях после референдума шел из сетей, расположенных в России и в других странах", — заявил министр.

Комментируя вопрос о публикациях в сетях по поводу каталонских событий Джулиана Ассанжа, находящегося в эквадорском посольстве в Лондоне, Дастис заявил, что "многие признаки указывают на то, что этот господин и другие пытаются вмешаться, манипулировать и нанести ущерб демократическому развитию Каталонии". "Информация указывает в этом направлении", — сказал министр.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Они в укромном месте Бритни Спирс: смешные истории о "русских хакерах"
В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвиняют некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании", а также заявляют о поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

Посольство России в Испании ранее в своем заявлении осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.

Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation
© REUTERS / Reality Winner/Social Media
Женщина, передавшая СМИ доклад о "русских хакерах", прятала его в колготках
В минувшую пятницу три министра испанского правительства прокомментировали вопрос о "российском следе" в каталонском кризисе, утверждая, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России. При этом, как заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, испанское правительство не имеет данных, что к этим сообщениям имеют какое-либо отношение российские власти. Официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго заявил, что эта тема будет обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет в понедельник в Брюсселе. Глава испанского МИД Альфонсо Дастис заявил, что есть "достаточно свидетельств", что некие "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и в Европейском союзе в целом, однако не привел никаких доказательств.
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