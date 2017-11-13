Глава МИД Испании заявил о "российской поддержке" Каталонии в соцсетях

МАДРИД, 13 ноя — РИА Новости. Вопрос о "поддержке" независимости Каталонии в социальных сетях через трафик из России собирается поставить на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
Как он пояснил перед началом заседания журналистам, среди прочих главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать "вопрос стратегической коммуникации".
"Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались вопросы дезинформации, манипулирования вокруг референдума и последующих событий в Каталонии", — заявил министр. Его ответы на вопросы журналистов транслировал сайт Еврокомиссии.
Дастис заявил, что испанское правительство "доказало" то, что большой объем трафика шел с территории РФ. "Есть данные о том, как трафик в социальных сетях после референдума шел из сетей, расположенных в России и в других странах", — заявил министр.
Комментируя вопрос о публикациях в сетях по поводу каталонских событий Джулиана Ассанжа, находящегося в эквадорском посольстве в Лондоне, Дастис заявил, что "многие признаки указывают на то, что этот господин и другие пытаются вмешаться, манипулировать и нанести ущерб демократическому развитию Каталонии". "Информация указывает в этом направлении", — сказал министр.
Посольство России в Испании ранее в своем заявлении осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.