Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака по землетрясению

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Ирана Хасану Рухани и его иракскому коллеге Фуаду Маасуму в связи с многочисленными жертвами при мощном землетрясении, сообщается на сайте Кремля.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

По данным СМИ, на западе Ирана погибли более 300 человек, пострадали около 3950 человек. Как информируют медики, число жертв землетрясения в Ираке достигло восьми человек, еще не менее 425 пострадали.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными мощным землетрясением на западе Ирана", — говорится в телеграмме Путина Рухани, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.

В послании Маасуму Путин отметил, что в РФ разделяют горе тех, кто потерял родных и близких в результате бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.