В Иране от землетрясения пострадали почти четыре тысячи человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана, где погибли более 300 человек, достигло 3950 человек, сообщило агентство Tasnim.

Ранее управление медицинской службы провинции Керманшах, по которому ударила стихия, сообщило, что число жертв землетрясения составляет 328 человек. Наибольшее число погибших было зафиксировано городском округе Саре-Поле-Зохаб — 236 человек. Сообщалось также о более чем 2,5 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выразив соболезнования в связи с произошедшим, приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения на западе страны и помочь в ликвидации его последствий.