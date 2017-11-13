СМИ сообщили о побеге военного из КНДР в Южную Корею

ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию.
Собеседник агентства также добавил, что военнослужащий из КНДР получил огнестрельное ранение и в настоящее время доставлен в больницу. Выстрел был произведен с северокорейской стороны, отметил он.
Угроза войны на Корейском полуострове возросла в последнее время на фоне противостояния между КНДР и США, с которой Южная Корея связана союзническими обязательствами. Отношения Пхеньяна и Сеула из-за этого неминуемо ухудшились, несмотря на приход к власти в мае этого года Мун Чжэ Ина, обещавшего добиться улучшения ситуации на полуострове. Под предлогом угрозы со стороны США, КНДР, несмотря на санкции Совета безопасности ООН, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу.
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