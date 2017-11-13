В Афганистане погибли восемь полицейских при нападении на КПП, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Восемь полицейский погибли в результате нападения на КПП в Афганистане, передает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Фарах в воскресенье вечером.

Как сообщил представитель местной полиции Гульбахар Муджахид, речь может идти об инсайдерской атаке. Он добавил, что подозреваемому в совершении нападения удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяли боевики радикального движения "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.