В ДНР назвали актуальным предложение по демилитаризации Широкино

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Предложение самопровозглашенной ДНР о демилитаризации района Широкино на юге Донецкой области остается актуальным, его реализация позволит сделать реальные шаги по снятию военной напряженности в этом районе, заявил РИА Новости Руслан Якубов — руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В 2016 году представители ДНР в Минске предложили создать демилитаризованную зону Широкино. Киев отверг данное предложение. Позже президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации в населенных пунктах Широкино и Бердянское. В ДНР заявили, что это является нарушением договоренностей и республика оставляет за собой право симметрично ответить на данный шаг.

"Когда было согласовано и подписано рамочное решение о разведении сил и средств в сентябре 2016 года, республика выступила с предложением в качестве одного из участков взять Широкино. Это предложение с нашей стороны до сих пор остается актуальным на минской площадке. Считаем, что именно такое решение по Широкино, а не создание популистских ВГА, позволило бы сделать реальные шаги для нормализации мирной жизни в этом районе", — сказал Якубов.