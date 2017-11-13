Число жертв землетрясения в Иране превысило триста человек

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 328 человек, сообщило управление медицинской службы провинции.

Еще около 2,5 тысячи человек пострадали.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах.

По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря. Глава государства Хасан Роухани распорядился обеспечить пострадавших всем необходимым.

Природная катастрофа затронула также Ирак, где произошел горный обвал и разрушены несколько зданий. В Ираке погибли восемь человек, пострадали более четырехсот. Турция направила им самолет с гуманитарной помощью.

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