"Боится или опасается": экс-глава ЦРУ рассказал о влиянии Путина на Трампа

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что глава США Дональд Трамп боится российского президента Владимира Путина или опасается результатов расследования "вмешательства Москвы в выборы".

"Путин очень умно играл, польстив Трампу… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "вмешательстве в выборы". — ред.)", — сказал Бреннан в интервью телеканалу CNN в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывание Трампа по итогам встречи с Путиным на полях АТЭС.

Беспочвенные обвинения

По мнению кандидата исторических наук, политолога, декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергея Козлова, высказывания Бреннана хорошо характеризуют позицию американского истеблишмента.

"Трамп находится под существенным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит, и они ищут всяческие способы дискредитировать его и, возможно, осуществить импичмент. В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества годятся любые обвинения, в том числе и беспочвенные. С чем, мы, собственно, в данном случае и имеем дело ", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Расследование "влияния" Москвы на американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, ведут ФБР и конгресс. В Кремле обвинения неоднократно называли "абсолютно голословными".

Что думает Трамп о "российском вмешательстве" в выборы

В субботу президенты двух стран встретились во время саммита АТЭС во Вьетнаме. После этого глава США сообщил, что Путин еще раз заверил его в том, что Москва не вмешивалась в американские выборы.

"Это (история с "вмешательством России" — ред.) — искусственный барьер для решения проблем с Россией, который поставлен перед нами. Он это говорит очень твердо, он действительно, похоже, оскорблен этим и говорит, что не делал этого", — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что нужно не заниматься спорами по этому вопросу, а перейти к обсуждению других важных тем: Сирии и Украины.

"Он верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами", — сказал Трамп.

Глава США напомнил, что мнение о "российском вмешательстве" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.

Дружба России и США

Трамп также заявил, что дружба России и США принесет пользу всему миру и призвал наладить отношения между государствами.

"Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир", — сказал Трамп.