Пучдемон призвал ЕС оказать давление на Испанию за отход от демократии

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал Евросоюз оказать давление на правительство Испании за имеющий место, по его мнению, отход от демократических норм и несоблюдение хартии демократических прав ЕС подобно тому, как это было сделано Брюсселем в отношении Польши и Венгрии.

Еврокомиссия ранее пригрозила Польше и Венгрии политико-экономическими санкциями за отказ принимать мигрантов в соответствии с национальными квотам.

"Я ожидаю, что она (Европа — ред.) сделает то же самое, что она сделала по отношению к Польше и Венгрии. Если есть злоупотребления против демократии, это не внутреннее дело. Бросается в глаза, что в испанское государство не соблюдало хартию фундаментальных прав (ЕС)", — заявил Пучдемон в интервью газете Soir.

При этом экс-глава Каталонии указал на "неспособность Евросоюза, контролируемого государствами, высказываться в отношении тех разных реалий, которые являются причиной кризиса между гражданами и ЕС".

Реагируя на кризис в Каталонии, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на прошлой неделе, что "угроза национализма и его яд в отношении сообщества мешают Европе работать совместно".

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.