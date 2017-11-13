В ДНР с начала года обезвредили более 30 тысяч боеприпасов

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 30 тысяч неразорвавшихся боеприпасов с начала года, сообщили в понедельник РИА Новости в МЧС ДНР.
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По данным МЧС, около трети обезвреженных боеприпасов — это артиллерийские снаряды. Также были обнаружены мины, гранаты, снаряды реактивных систем залпового огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.