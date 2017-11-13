Арабская коалиция пообещала открыть порты в Йемене для гуманитарной помощи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в течение суток откроет ряд ранее закрытых портов в Йемене для доставки гуманитарной помощи, сообщило постоянное представительство Эр-Рияда в ООН.

Неделю назад коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Ракету сбили саудовские ПВО, после чего Эр-Рияд назвал произошедшее актом войны со стороны Ирана, считающегося в Саудовской Аравии спонсором хуситов.

"Первый шаг в этом процессе (открытия портов) будет предпринят в ближайшие 24 часа и включает в себя открытие всех портов в районах под контролем йеменского правительства, включая Аден, Эль-Мукалла и Моха", — говорится в заявлении саудовского постпредства в Twitter.

Эр-Рияд отметил, что коалиция провела консультации и договорилась об этом с правительством Йемена, чтобы позволить "безопасное перемещение гуманитарных служб, а также гуманитарных и коммерческих грузов".

По поводу портов, подконтрольных повстанцам-хуситам, включая Ходейду на Красном море, коалиция призвала ООН направить экспертов в свой штаб, чтобы пересмотреть процедуры контроля ООН в портах и не допустить контрабанду оружия, боеприпасов, частей ракет и финансов, которые, по мнению Эр-Рияда, регулярно поставляет Иран йеменским повстанцам.

Коалиция отметила, что подготовит свои предложения по поводу порта Ходейда и аэропорта в столице Сане, захваченной хуситами, а также что намерена конструктивно обсуждать это вопрос со спецпосланником ООН Исмаилом Ульд Шейхом Ахмедом.

В ООН ранее заявляли об обеспокоенности в связи с решением коалиции закрыть порты в Йемене, так как это негативно сказывается на и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране, где с 2014 года продолжается гражданская война.