Арабская коалиция пообещала открыть порты в Йемене для гуманитарной помощи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в течение суток откроет ряд ранее закрытых портов в Йемене для доставки гуманитарной помощи, сообщило постоянное представительство Эр-Рияда в ООН.
"Первый шаг в этом процессе (открытия портов) будет предпринят в ближайшие 24 часа и включает в себя открытие всех портов в районах под контролем йеменского правительства, включая Аден, Эль-Мукалла и Моха", — говорится в заявлении саудовского постпредства в Twitter.
Эр-Рияд отметил, что коалиция провела консультации и договорилась об этом с правительством Йемена, чтобы позволить "безопасное перемещение гуманитарных служб, а также гуманитарных и коммерческих грузов".
Коалиция отметила, что подготовит свои предложения по поводу порта Ходейда и аэропорта в столице Сане, захваченной хуситами, а также что намерена конструктивно обсуждать это вопрос со спецпосланником ООН Исмаилом Ульд Шейхом Ахмедом.
В ООН ранее заявляли об обеспокоенности в связи с решением коалиции закрыть порты в Йемене, так как это негативно сказывается на и без того тяжелой гуманитарной ситуации в стране, где с 2014 года продолжается гражданская война.