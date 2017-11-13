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Мощное землетрясение на ирано-иракской границе: погибли более 200 человек

Сюжет:
Землетрясение на ирано-иракской границе (30)
10:4113.11.2017
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© AFP 2017 / Shwan MohammedПострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Разрушительное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. По имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Премьер Ирака отдал приказания по спасению людей после землетрясения

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 7,2. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После основного толчка было зарегистрировано порядка 14 афтершоков. "Их сила колебалась от 2,3 баллов до 4,1 баллов по шкале Рихтера", — заявил источник в центре отслеживания землетрясений.

Жертвы и пострадавшие

Как сообщил глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, по предварительным данным на утро понедельника, число жертв землетрясения в Иране составило не менее 210 человек. По его словам, число пострадавших достигло 2,5 тысячи.

Несколько десятков тысяч жителей Ирана лишились жилья, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном полумесяце. "На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", — сказал он.

По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

Россияне не пострадали

Информации о том, что в результате землетрясения могли пострадать россияне, нет.

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
Число жертв землетрясения в Иране возросло до двухсот
"Данных о пострадавших среди российских граждан нам не поступало", — сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Толчки ощущались в Тебризе, там есть российское владение и семейная пара комендантов, которые за ним смотрят. Они целы, живы и здоровы. Небольшой ущерб причинен полуразрушенному зданию на территории владения. Но в целом наши диппредставительства не затронуты", — добавил дипломат.

Ирак: шесть погибших и разрушения 

По данным телеканала "Ас-Сумария", в Ираке в результате землетрясения погибли шесть человек, но эти данные были опубликованы еще в ночь на понедельник. В Сулеймании жертвами стихии стали пять человек, указывает телеканал. Еще один гражданин Ирака скончался от сердечного приступа в провинции Дияла.

Провинция Сулеймания объявила понедельник нерабочим днем в связи с землетрясением. При этом медицинские и другие экстренные службы продолжат работать в усиленном режиме.

Сообщается, что землетрясение вызвало разрушения в ряде иракских провинций. В частности, пострадала плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. "Плотина Дарбандхан получила повреждения в результате землетрясения", — сообщил региональный министр сельского хозяйства Абд ас-Саттар Маджид.

Он пояснил, что в настоящее время специалисты изучают, насколько серьезны эти повреждения. Министр также призвал граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".

От Израиля до Кувейта 

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось во многих странах региона.

Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Ираке. 12 ноября 2017
© AP Photo / Hadi Mizban
В Ираке из-за землетрясения произошел горный обвал
Как пишет газета "Йедиот Ахронот", затронуло оно, в частности, Израиль. По информации издания, подземные толчки ощущались в центральной части страны, в частности в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе.

Сильные подземные толчки ощутили и жители Кувейта, однако никаких жертв и разрушений в этой стране зафиксировано не было. "Землетрясение, которое почувствовали граждане в разных районах страны, не привело к каким-либо потерям", — говорится в заявлении МВД, которое приводит агентство КУНА.

Помощь идет

Сразу после землетрясения палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана начал разворачивать иранский Красный полумесяц.

О своей готовности оказать помощь заявили и в Организации Объединенных Наций. "Генеральный секретарь отметил усилия местных структур по реагированию на ситуацию. ООН готова оказать помощь, если потребуется", — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило две тысячи человек
Анкара направила в зону землетрясения в Ираке поисково-спасательные команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Группа из 30 спасателей прибыла на границу Турции с этой страной, еще 70 сотрудников AFAD готовы к отправке на восток Ирака, сообщает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Реджепа Акдага.

По его словам, МИД Турции определяет аэропорт, в котором предположительно совершит посадку грузовой самолет ВВС со спасателями. Колонна из пяти автомобилей со спасателями выехала ночью из турецкой провинции Диярбакыр и к утру достигла КПП "Хабур" на турецко-иракской границе. По линии Общества Красного полумесяца Турции в зону землетрясения в Ираке будут отправлены три тысячи палаток и десять тысяч одеял.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>
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