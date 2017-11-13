Журналисты на саммите АСЕАН снимают стресс с помощью массажа

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Журналистам на саммите АСЕАН на Филиппинах помогают восстановить силы с помощью массажа.

На выходе из пресс-центра расположена специальная комната отдыха. Волонтеры приветливо приглашают в нее всех желающих расслабиться, а заодно познакомиться с искусством знаменитого филиппинского массажа.

Внутри установлены специальные кресла, на которых филиппинки делают гостям массаж шейно-воротниковой зоны и головы.

Сколько человек в день проходит через руки мастеров, в комнате отдыха не считают, но пустых кресел здесь не бывает с момента открытия.