Трамп и Дутерте на встрече обсудили ИГ* и борьбу с наркотиками

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его филиппинский коллега Родриго Дутерте в ходе двусторонней встречи обсудили борьбу с наркотиками и террористическую организацию "Исламское государство"*, лидеры также вкратце затронули тему прав человека, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

"Главными темами обсуждения были ИГ*, борьба с наркотиками, торговля. Тема прав человека вкратце была упомянута в контексте борьбы Филиппин с наркотиками ", — сообщила Сандерс.

Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины в воскресенье вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Ожидается, что Трамп примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

* Террористическая организация, запрещена в России.