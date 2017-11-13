МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Молодой житель Винницы женился на своей внучатой тетке, чтобы избежать призыва в ВСУ, пишут "Украинские вести".

Как рассказали изданию в местном военкомате, повестку 22-летний Александр получил 25 октября, а спустя шесть дней уже принес свидетельство о регистрации брака.

"Отец привел призывника в военкомат. И сам за сына сказал: "Он в армию не пойдет, потому что женат, у него супруга — инвалид первой группы". Это меня больше всего поразило", — отметил военный комиссар Александр Данилюк.

Как рассказали "Вестям" в селе, где живет новобрачная бабушка Зина, женщина приходится Александру внучатой теткой: ее сестра была родной бабушкой молодого человека.

"Насколько мы поняли, старушка не знала, что в таком преклонном возрасте вышла замуж. Она думала, что поехала в город переоформлять свое имущество наследникам. А когда узнала — расплакалась", — говорят в сельсовете.

По словам юристов, практика оформлять опеку сейчас очень популярна.

"Во время периода мобилизации в зону АТО была масса случаев, когда молодые люди оформляли опеку над пожилыми и инвалидами. Но жениться на пожилой родственнице, чтобы избежать исполнения своего долга, это, пожалуй, впервые", — пояснил адвокат Виталий Наум.

Хотя брак и зарегистрировали, военные собираются обжаловать его в суде. В военкомате также отметили, что Александру придется внимательно следить за здоровьем жены, чтобы она прожила еще по меньшей мере пять лет. Ведь к военной службе его могут призвать до 27-летнего возраста.