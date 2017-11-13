В ДНР заявили, что силовики выпустили по республике более 330 мин за сутки

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 330 мин за минувшие сутки, заявили журналистам в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о 42 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись 11 раз, выпущено 70 мин, калибром 82 миллиметра — 26 раз, выпущено 224 мины. Мариупольское направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись дважды, выпущено 11 мин, 82 миллиметра — пять раз, выпущено 29 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на горловском направлении украинские силовики выпустили две мины, также огонь по ДНР велся из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1477 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 1395 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

В администрации Новоазовского района сообщили РИА Новости, что в поселке Октябрь на юге ДНР из-за обстрела со стороны украинских силовиков накануне три дома получили повреждения.

"Пострадавших среди мирных жителей нет", — сказал представитель администрации. По его словам, в поселке Октябрь находится пункт пропуска через линию соприкосновения. В момент обстрела он уже был закрыт. В МЧС ДНР уточнили, что в результате обстрела без электроснабжения остались почти 500 абонентов.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков поселка Октябрь, из-за попадания снаряда в подстанцию населенный пункт был полностью обесточен. В оперативном командовании ДНР уточнили, что без электроэнергии остались три населенных пункта на юге республики.