У дипмиссии нет данных о пострадавших при землетрясении в Иране россиянах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Данных о пострадавших при землетрясении в Иране россиянах не поступало, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Толчки ощущались в Тебризе, там есть российское владение и семейная пара комендантов, которые за ним смотрят. Они целы, живы и здоровы. Небольшой ущерб причинен полуразрушенному зданию на территории владения. Но в целом наши диппредставительства не затронуты", — добавил Ганенко.
Как ранее сообщили СМИ, число жертв землетрясения в Иране возросло до 200.
DERBENDIXAN — SILÊMANIYE pic.twitter.com/IGNkHkteoe— Hiwa Dilan (@HiwaDilan92) 12 ноября 2017 г.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Doğu Kurdistan'da şuana kadar depremden ötürü 30 kişi hayatını kaybetti. Kirmanşah Valisi, ölü sayısının artabileceğini söyledi. pic.twitter.com/V9vyDx76YV— Hiwa Dilan (@HiwaDilan92) 12 ноября 2017 г.