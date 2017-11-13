У дипмиссии нет данных о пострадавших при землетрясении в Иране россиянах

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Данных о пострадавших при землетрясении в Иране россиянах не поступало, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Данных о пострадавших среди российских граждан нам не поступало", — сказал он.

"Толчки ощущались в Тебризе, там есть российское владение и семейная пара комендантов, которые за ним смотрят. Они целы, живы и здоровы. Небольшой ущерб причинен полуразрушенному зданию на территории владения. Но в целом наши диппредставительства не затронуты", — добавил Ганенко.

Как ранее сообщили СМИ, число жертв землетрясения в Иране возросло до 200.

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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