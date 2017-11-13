Трамп назвал отличными отношения между США и Филиппинами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте назвал "отличными" отношения между двумя странами, сообщает в Twitter телеканал ABS-CBN.

"Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая", — приводит телеканал слова Трампа.

Он также заявил, что между США и Филиппинами "всегда были отличные отношения".

Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины в воскресенье вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Ожидается, что Трамп примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.