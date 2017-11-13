МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.
Красный Полумесяц сообщил, что в результате землетрясения в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте землетрясения открывают палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.
Землетрясение также затронуло территорию Ирака.Там погибли шесть человек. О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправили мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.
DERBENDIXAN — SILÊMANIYE pic.twitter.com/IGNkHkteoe— Hiwa Dilan (@HiwaDilan92) 12 ноября 2017 г.