Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Ираке. 12.11.2017

Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Ираке. 12.11.2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.

По словам заместителя министра здравоохранения страны Кассема Джан-Бабайи, еще более 1,5 тысячи человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Красный Полумесяц сообщил, что в результате землетрясения в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте землетрясения открывают палаточные лагеря. Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим.

Землетрясение также затронуло территорию Ирака.Там погибли шесть человек. О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправили мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

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