В Коста-Рике жертвами землетрясения стали не менее трех человек

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами землетрясения в Коста-Рике, сообщает министерство общественной безопасности страны.

По последним данным, магнитуда толчков составила 6,6. Канал Teletica уточняет, что два человека погибли в городе Жако, еще один – в Коронадо. Причем уже известно, что все погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения.

В некоторых районах страны отмечены случаи падения опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение. Национальная система мониторинга цунами при национальном университете отвергла возможность возникновения цунами после толчков.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>