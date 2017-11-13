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Филиппинские демонстранты в знак протеста сожгли чучело Трампа

08:1513.11.2017
(обновлено: 08:31 13.11.2017)
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© РИА Новости / Жанна МанукянАкция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Филиппинские демонстранты сожгли символическое чучело прибывшего на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Манилу президента США Дональда Трампа в знак протеста против "американского империализма".

Президент Филиппин Родриго Дутерте исполняет песню по требованию американского президента Дональда Трампа
Президент Филиппин Родриго Дутерте спел "по требованию" Трампа
Как сообщают местные СМИ, демонстрация началась утром в понедельник вместе с началом 31-го саммита АСЕАН. Протестующие изначально планировали пройти к Международному конференц-центру, где проходят главные мероприятия саммита, однако были остановлены полицией, которая применила водометы.

Под скандирование "США империалисты!", "Стоп американская военная машина!" демонстранты несли конструкцию из картона с лицом Трампа и с четырьмя руками, которые были закреплены в виде вращающейся фашисткой свастики. В руках "кукла" держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Выкрикивая антиамериканские слоганы, демонстранты сожгли чучело.

Точной информации о количестве демонстрантов нет, однако организаторы шествия заявляют, что в акции приняли участие до трех тысяч человек. Информации о пострадавших нет.

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© РИА Новости . Жанна Манукян
Колонна протестующих против Трампа прошла по улице в центре Манилы

Участники акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Тысячи филиппинцев вышли на акцию протеста перед визитом Трампа
Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины в воскресенье вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Ожидается, что Трамп 13 ноября проведет первую официальную двустороннюю встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

В воскресенье днем, за несколько часов до визита Трампа толпа демонстрантов также вышла на акцию протеста против приезда лидера США. Они выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли стилизованный американский флаг. Протестующие попытались пройти к американскому посольству, но полиция остановила их водометами и оттеснила назад. Посольство США в Маниле было взято под усиленную охрану полиции.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Mark R. Cristino
Дутерте заявил, что не позволит США считать Филиппины колонией
Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Правительство Филиппин мобилизовало более 60 тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных для обеспечения безопасности во время саммита и сопутствующих мероприятий.

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Протестующие в Маниле сожгли американские флаги на акции против Трампа
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