Филиппинские демонстранты в знак протеста сожгли чучело Трампа

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Филиппинские демонстранты сожгли символическое чучело прибывшего на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Манилу президента США Дональда Трампа в знак протеста против "американского империализма".

Как сообщают местные СМИ, демонстрация началась утром в понедельник вместе с началом 31-го саммита АСЕАН. Протестующие изначально планировали пройти к Международному конференц-центру, где проходят главные мероприятия саммита, однако были остановлены полицией, которая применила водометы.

Под скандирование "США империалисты!", "Стоп американская военная машина!" демонстранты несли конструкцию из картона с лицом Трампа и с четырьмя руками, которые были закреплены в виде вращающейся фашисткой свастики. В руках "кукла" держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Выкрикивая антиамериканские слоганы, демонстранты сожгли чучело.

Точной информации о количестве демонстрантов нет, однако организаторы шествия заявляют, что в акции приняли участие до трех тысяч человек. Информации о пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины в воскресенье вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Ожидается, что Трамп 13 ноября проведет первую официальную двустороннюю встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

В воскресенье днем, за несколько часов до визита Трампа толпа демонстрантов также вышла на акцию протеста против приезда лидера США. Они выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли стилизованный американский флаг. Протестующие попытались пройти к американскому посольству, но полиция остановила их водометами и оттеснила назад. Посольство США в Маниле было взято под усиленную охрану полиции.

Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Правительство Филиппин мобилизовало более 60 тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных для обеспечения безопасности во время саммита и сопутствующих мероприятий.