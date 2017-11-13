Число жертв землетрясения в Иране превысило 160 человек

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране достигло 164 человек, пишет местный телеканал Press TV.

По данным местных властей, более 1,6 тысячи человек пострадали. В Ираке погибли шесть человек.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Красный Полумесяц сообщил, что около 70 тысяч иранцев остались без жилья, организация открывает на месте землетрясения палаточные лагеря. Власти страны сообщили, что принимают все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим.

О готовности помочь иракским регионам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже заявила Турция. В районы отправлены мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

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