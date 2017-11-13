Медведев пригласил участников саммита АСЕАН на Чемпионат мира по футболу

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил участников Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Мы готовимся к чемпионату мира по футболу, который пройдет у нас в следующем году. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране", — сказал Медведев, выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.