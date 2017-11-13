Страховка обеспечит доставку тела погибшего в Японии моряка в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Владелец судна Iman, на котором в Японии погиб российский моряк Вадим Ракитин, имеет необходимые страховые документы, которые позволят доставить тело на родину, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
"Судовладелец подключится к ситуации, там нужно решать вопрос с простоем судна. Кроме того, гибель моряка — это страховой случай, а страховое свидетельство позволит репатриировать тело на родину. Судно Iman судовладельца Inderton, когда оно заходило в Находку, мы проверяли там документы, страховые свидетельства были в порядке, экипаж застрахован", — сказал Суханов.
Он отметил, что до завершения следственных действий судно пробудет в порту.
Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.