Страховка обеспечит доставку тела погибшего в Японии моряка в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Владелец судна Iman, на котором в Японии погиб российский моряк Вадим Ракитин, имеет необходимые страховые документы, которые позволят доставить тело на родину, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Как сообщалось ранее, 37-летний Ракитин был обнаружен в каюте со следами крови на лице в воскресенье, 12 ноября. Сухогруз прибыл в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. На нем должны были перевозить партию подержанных автомобилей. По данным местной береговой охраны, на судне Iman, на котором погиб россиянин, находился полностью российский экипаж из 22 человек. Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели моряка. По словам вице-консула генконсульства России в Ниигате Дмитрия Иванова, накануне происшествия погибший и подозреваемый "вместе выпивали, что-то не поделили, и возникла такая ситуация".

"Судовладелец подключится к ситуации, там нужно решать вопрос с простоем судна. Кроме того, гибель моряка — это страховой случай, а страховое свидетельство позволит репатриировать тело на родину. Судно Iman судовладельца Inderton, когда оно заходило в Находку, мы проверяли там документы, страховые свидетельства были в порядке, экипаж застрахован", — сказал Суханов.

Он отметил, что до завершения следственных действий судно пробудет в порту.

Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.