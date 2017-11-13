В Маниле полиция снова применила водометы против демонстрантов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Филиппинские полицейские снова применили водометы для разгона толпы демонстрантов в результате беспорядков в Маниле, где стартовал саммит АСЕАН, сообщает издание Manila Times.

По данным издания, демонстранты пытались прорвать полицейский кордон на улицах города. Один из стражей правопорядка получил ранения во время столкновений.

В воскресенье днем, за несколько часов до визита президента США Дональда Трампа, толпа демонстрантов вышла на акцию протеста в Маниле против приезда лидера США. Они выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли стилизованный американский флаг. Протестующие попытались пройти к американскому посольству, но полиция остановила их водометами и оттеснила назад.

Посольство США в Маниле находится под усиленной охраной полиции.

В пятницу, 10 ноября, в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.