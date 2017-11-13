СМИ: в Перу крупный пожар уничтожил древнюю фреску

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Крупный пожар нанес серьезный ущерб археологическому комплексу Вентаррон в Перу, уничтожив древнюю настенную фреску возрастом две тысячи лет, сообщает издание Comercio.

Вентаррон — археологический комплекс на северном побережье Перу, на территории которого расположен древний храм доколумбовых цивилизаций куписнике, чавин и мочика возрастом 4,5 тысячи лет с настенными фресками. Археологи раскопали храм в 2007 году.

По словам руководителя комплекса Игнацио Альвы, в Вентарроне находилась "самая древняя фреска Америки" возрастом две тысячи лет.

Альва считает, что причиной пожара скорее всего стал поджог зарослей сахарного тростника, которые окружают объект культурного наследия. "Материал, которым покрыта крыша комплекса, легко воспламеняется, и именно поэтому пламя распространялось быстро", — цитирует издание Альву.

В министерстве культуры Перу заявили, что обратились к правоохранительным органам, которые оценят ущерб от пожара и установят личности виновных.