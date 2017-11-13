Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья

Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Ираке. 12.11.2017

Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Ираке. 12.11.2017

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.

"На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", — сказал собеседник агентства.

По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщалось о гибели почти 130 человек и около тысячи пострадавших в Иране в результате землетрясения.