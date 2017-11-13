31-й саммит АСЕАН открылся традиционным совместным фото лидеров

МАНИЛА, 13 ноя – РИА Новости. Традиционным совместным фотографированием лидеров в Маниле открылся 31-й саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН формально начались 10 ноября, однако главные мероприятия намечены на 13-14 ноября. В понедельник после пленарной сессии участники саммита встретятся представителями бизнес-сообщества АСЕАН в рамках делового и инвестиционного форума. Ожидается, что на этом мероприятии выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В этот же день пройдет 5-й саммит АСЕАН-США по случаю 40-летия установления диалога между сторонами. На понедельник также намечен 20-й саммит АСЕАН-Китай, 19-й саммит АСЕАН-Южная Корея, 20-й саммит АСЕАН-Япония и 9-й саммит АСЕАН.

Во вторник пройдет юбилейный 20-й саммита АСЕАН+3 (АСЕАН +Китай, Япония, Южная Корея), 40-й саммит АСЕАН — Канада и 40-й саммит АСЕАН — ЕС. Во второй половине дня откроется Восточноазиатский саммит. Одним из самых важных пунктов повестки дня станет встреча лидеров АСЕАН с партнерами из стран, участвующими в RCEP.

В повестку дня саммита входят вопросы политики и безопасности, экономики и социально-культурные проблемы, которые страны АСЕАН хотят решить, чтобы обеспечить всеобъемлющее, устойчивое и справедливое развитие для всех народов сообщества АСЕАН. Участники встречи обсудят рост радикализации и экстремизма, прогноз мировой и региональной экономики, экономическую интеграцию, расширение прав и возможностей женщин, рабочих-мигрантов, изменение климата, молодежь и бедность.

В саммите принимают участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.