СМИ: в Иране в результате землетрясения погибли почти 130 человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 129 человек, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу службы спасения и чрезвычайных ситуаций страны.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.