Глава МИД Сербии рассказал о "самом ярком примере двойных стандартов"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич рассказал в интервью газете "Известия" что считает одним из "самых ярких примеров двойных стандартов и лицемерия мировой политики".

"Мировые центры силы заигрались, когда думали, что можно перекраивать границы на Балканах, поскольку этот регион не входит в состав ЕС. Это один из самых ярких примеров двойных стандартов и лицемерия мировой политики", — заявил глава сербского МИД.

Также политик добавил, что Белград останется приверженцем европейских принципов и демократии, но не станет жертвовать своей независимостью.

"Мы продолжим бороться за свое будущее, сотрудничать со своими соседями и пытаться решить проблему", — отметил глава дипломатического ведомства страны.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин резко осудил призыв Госдепа перестать сидеть на "двух стульях".