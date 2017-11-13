ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Крупнейшая спецслужба США — Агентство национальной безопасности — оказалась в кризисе после того, как хакеры в 2016 году похитили ряд вредоносных программ, использовавшихся АНБ для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет газета New York Times.
"Нынешние и бывшие официальные лица в агентстве говорят, что откровения Shadow Brokers, которые начались в 2016 году, имели катастрофические последствия для АНБ, поставив под вопрос его способность защитить мощное кибероружие и вообще — насколько агентство ценно для национальной безопасности. Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети", — пишет газета.
По данным New York Times, спецслужбы США не могут даже определить, является ли утечка делом кого-то из сотрудников или результатом кражи, либо того и другого. Идут масштабные проверки персонала. "В штаб-квартире агентства в Мэриленде и в отделениях по всей стране сотрудников АНБ подвергают тестам на детекторе лжи и отстраняют от работы в поисках "оборотней", связанных с Shadow Brokers. Значительную часть арсенала агентства меняют, что мешает операциям. Моральный настрой упал, а опытные специалисты уходят из агентства на лучше оплачиваемую работу, включая фирмы, которые защищают компьютерные сети от вторжений с использованием инструментов АНБ", — пишет газета. С 2015 года трое сотрудников агентства были арестованы за кражу данных, но неясно, привело ли это к практическому улучшению ситуации для АНБ, отмечает издание.
При этом контрразведывательное подразделение АНБ и ФБР так и не установили за 15 месяцев расследования, кто может быть причастен к взлому. Одним из основных подозреваемых остается Россия, которая неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во взломах, пишет газета. Газета не привела никаких подтверждений того, чтобы Россия могла быть причастна к взлому. Она упомянула лишь, что российская компания "Лаборатория Касперского" одной из первых "вычислила" хакерское подразделение АНБ и поставило на свое программное обеспечение защиту от средств взлома АНБ, чем "сократила поток разведывательной информации". В 2017 году администрация США запретила использование продукции "Касперского" на компьютерах федерального правительства.
Экс-сотрудник АНБ Уильямс подтвердил газете, что подозреваемых во взломах найти не удалось. "Вся правоохранительная и разведывательная система (США) охотится за ними, а их до сих пор не поймали", — сказал Уильямс.