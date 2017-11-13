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New York Times: АНБ "потрясено до основания" после кражи кибероружия

04:1713.11.2017
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© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США. Архивное фотоАгентство национальной безопасности США. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky, File

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Крупнейшая спецслужба США — Агентство национальной безопасности — оказалась в кризисе после того, как хакеры в 2016 году похитили ряд вредоносных программ, использовавшихся АНБ для проникновения в устройства и сети по всему миру, пишет газета New York Times.

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Группа хакеров Shadow Brokers опубликовала программный код ряда инструментов, похищенных у АНБ. Этот код был затем использован для создания вирусов, которые принесли большой ущерб по всему миру. Взлом до сих пор не раскрыт. АНБ не комментирует ситуацию официально, но New York Times считает полностью доказанным, что похищенное кибероружие происходит из недр агентства. Издание заручилось подтверждением сотрудников АНБ.

"Нынешние и бывшие официальные лица в агентстве говорят, что откровения Shadow Brokers, которые начались в 2016 году, имели катастрофические последствия для АНБ, поставив под вопрос его способность защитить мощное кибероружие и вообще — насколько агентство ценно для национальной безопасности. Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети", — пишет газета.

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Издание отмечает, что кража документов сравнима с "землетрясением, которое потрясло АНБ до основания". Предполагается, что ущерб от Shadow Brokers может быть гораздо выше, чем от откровений экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, поскольку Сноуден раскрыл название программ массовой слежки, а нынешние хакеры выложили код программ и тем самым позволили их использовать третьим лицам.

По данным New York Times, спецслужбы США не могут даже определить, является ли утечка делом кого-то из сотрудников или результатом кражи, либо того и другого. Идут масштабные проверки персонала. "В штаб-квартире агентства в Мэриленде и в отделениях по всей стране сотрудников АНБ подвергают тестам на детекторе лжи и отстраняют от работы в поисках "оборотней", связанных с Shadow Brokers. Значительную часть арсенала агентства меняют, что мешает операциям. Моральный настрой упал, а опытные специалисты уходят из агентства на лучше оплачиваемую работу, включая фирмы, которые защищают компьютерные сети от вторжений с использованием инструментов АНБ", — пишет газета. С 2015 года трое сотрудников агентства были арестованы за кражу данных, но неясно, привело ли это к практическому улучшению ситуации для АНБ, отмечает издание.

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© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
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Бывший сотрудник "хакерского" отдела АНБ Джейк Уильямс, чье имя и место работы тоже раскрыли хакеры, назвал происходящее "многоуровневой катастрофой".

При этом контрразведывательное подразделение АНБ и ФБР так и не установили за 15 месяцев расследования, кто может быть причастен к взлому. Одним из основных подозреваемых остается Россия, которая неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во взломах, пишет газета. Газета не привела никаких подтверждений того, чтобы Россия могла быть причастна к взлому. Она упомянула лишь, что российская компания "Лаборатория Касперского" одной из первых "вычислила" хакерское подразделение АНБ и поставило на свое программное обеспечение защиту от средств взлома АНБ, чем "сократила поток разведывательной информации". В 2017 году администрация США запретила использование продукции "Касперского" на компьютерах федерального правительства.

Экс-сотрудник АНБ Уильямс подтвердил газете, что подозреваемых во взломах найти не удалось. "Вся правоохранительная и разведывательная система (США) охотится за ними, а их до сих пор не поймали", — сказал Уильямс.

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