В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу префектуры Тояма, сообщил РИА Новости в понедельник вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов.
"Полиция задержала рабочего, занимающегося погрузкой и разгрузкой машин, по подозрению в убийстве", — сообщил Иванов.
По его словам, накануне происшествия они "вместе выпивали, что-то не поделили и возникла такая ситуация".
"Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела", — сообщил вице-консул. Задержанному при предъявлении обвинения автоматически предоставляется японский адвокат.