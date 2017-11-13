В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу префектуры Тояма, сообщил РИА Новости в понедельник вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов.

Как сообщалось ранее, Ракитин был обнаружен в каюте со следами крови на лице в воскресенье, 12 ноября. Сухогруз прибыл в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. На нем должны были перевозить партию подержанных автомобилей. По данным местной береговой охраны, на судне Iman, на котором погиб россиянин, находился полностью российский экипаж из 22 человек.

"Полиция задержала рабочего, занимающегося погрузкой и разгрузкой машин, по подозрению в убийстве", — сообщил Иванов.

По его словам, накануне происшествия они "вместе выпивали, что-то не поделили и возникла такая ситуация".

Задержанного будут держать три срока по 10 дней по подозрению, затем последует обвинение, и если будет доказано убийство, то это — реальный срок, отметил Иванов.

"Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела", — сообщил вице-консул. Задержанному при предъявлении обвинения автоматически предоставляется японский адвокат.