Турция выразила готовность помочь пострадавшим регионам Ирака

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Турция готова оказать помощь пострадавшим от землетрясения регионам Ирака, заявил министр здравоохранения страны Ахмет Демирджан.

Как передает телеканал NTV , глава турецкого Минздрава рассказал, что все готово для оказания помощи, и спасатели отправятся на место по первому запросу. Вместе с тем, он добавил, что пока из-за землетрясения аэропорты закрыты.

Представитель Турецкого Красного полумесяца также заявил, что находится на связи с иракскими коллегами.

По данным телеканала Haberturk, из Эрбиля и со стороны Турции в пострадавшие от стихии иракские регионы направлены мобильные группы, в турецких больницах готовятся принимать раненых.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибли шесть человек. В соседнем Иране жертвами стихии стали 100 человек, около тысячи получили ранения.