СМИ: в Ираке землетрясение повредило плотину

КАИР, 13 ноя – РИА Новости. Плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане, получила повреждения в результате мощного землетрясения в воскресенье вечером, сообщил региональный министр сельского хозяйства Абд ас-Саттар Маджид.

"Плотина Дарбандхан получила повреждения в результате землетрясения", — заявил министр, слова которого приводит телеканал " Ас-Сумария ".

Министр пояснил, что в настоящее время специалисты изучают, насколько серьезны эти повреждения. Он также призвал граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".

Ранее министр водных ресурсов Ирака Хасан аль-Джанаби сообщил, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе произошел горный обвал близ плотины Дарбандхан, разрушены несколько ближайших зданий.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибло шесть человек. В соседнем Иране жертвами стихии стали более 90 человек.