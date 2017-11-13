В Иране более 60 человек погибли в результате землетрясения

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В воскресенье на ирано-иракской границе произошло землетрясение, сила подземных толчков составила 9-10 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МЧС со ссылкой на данные сейсмосети Национальной службы сейсмической защиты Армении. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), в свою очередь, сообщил, что сила толчков составила 7,2.

Информация о жертвах и пострадавших

Агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщило, что трагедия унесла жизни 61 человека. В результате землетрясения также пострадали около 300 жителей Ирана.

Ранее сообщалось о тридцати погибших и 200 раненых.

По предварительным данным, в Ираке два человека погибли в результате землетрясения, еще около 100 получили ранения.

Действия властей

Президент Ирана Хасан Роухани приказал обеспечить всех необходимым всех пострадавших от мощного землетрясения.

В свою очередь глава МВД Ирана проводит заседание с кризисной группой для обсуждения устранения последствий землетрясения.Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал приказания соответствующим ведомствам принять меры по сохранению жизней граждан. Об этом сообщила пресс-служба политика.

"Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади следит за ситуацией с гражданами и их состоянием после землетрясения в стране, чтобы убедиться в их безопасности", — говорится в сообщении.

Подземные толчки ощущались и в других государствах, включая Кувейт, ОАЭ и Израиль.