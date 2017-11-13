СМИ: в Иране зафиксировали афтершок магнитудой 4,6

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Афтершоки продолжаются на границе Ирана и Ирака, толчок магнитудой 4,6 произошел в иранском районе Касре-Ширин, сообщает иранский государственный телеканал.

"Повторные толчки по-прежнему продолжаются, относительно сильное землетрясение произошло несколько минут назад в пограничном районе Касре-Ширин магнитудой 4,6", — сообщает телеканал.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали шесть человек, около 100 получили ранения. Жертвами землетрясения в Иране стал 61 человек, еще 300 получили ранения, передает агентство ISNA. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.