Мадуро подтвердил предстоящие переговоры с оппозицией

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что переговоры с оппозицией возобновятся в среду в Доминиканской республике.

Ранее оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" объявил о приостановке подготовки к новой встрече с делегацией властей страны, так как правительство не одобрило присутствия на ней министров иностранных дел латиноамериканских стран.

"В следующую среду в Доминиканской республике начинаются встречи для диалога с венесуэльской оппозицией", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

О возобновлении переговоров 15 ноября в Доминиканской республике несколько дней назад также говорил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, переговоры должны быть направлены на выработку совместного документа в части принципов сосуществования и обеспечения условий для мира в стране. Ранее о готовности к диалогу с властями при поддержке стран-посредниц заявил спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.