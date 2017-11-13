В Кувейте не зафиксировали жертв после крупного землетрясения в регионе

КАИР, 13 ноя — РИА Новости. Жители Кувейта ощутили сильные подземные толки в воскресенье вечером, однако никаких жертв и разрушений в этой арабской стране зафиксировано не было, сообщило кувейтское МВД.

"Землетрясение, которое почувствовали граждане в разных районах страны, не привело к каким-либо потерям", — говорится в заявлении, которое приводит агентство КУНА.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали не менее двух человек, около 100 получили ранения. В Иране погибли шестеро, еще около 140 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.