Борут Пахор заявил о своей победе на выборах президента Словении

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Борут Пахор провозгласил свою победу во втором круге выборов президента Словении и пообещал избирателям сделать свой политический голос более слышимым во втором мандате.

Трансляцию из Государственной избирательной комиссии (ГИК) в Любляне вело агентство STA.

По результатам обработки 99,98% голосов, Пахор завоевал 52,94 % поддержки избирателей и получил второй мандат главы государства.

"Я понимаю, что люди, избравшие президента, ожидают более четкой и твердой позиции по волнующим их вопросам, чтобы таким образом звучал их голос в словенской политике. Это не означает, что я завтра полностью изменю свой стиль участия в политике, но я постараюсь сделать свой голос более слышимым", — заявил Пахор. Он также поблагодарил избирателей за отданные голоса и поддержку, а соперников – "за конструктивную и добронамеренную критику".

"Как президент республики я считаю своей главной задачей поддержать политическую стабильность и мир в сложной и непредсказуемой ситуации в Европе и во всем мире", — подчеркнул избранных президент.

Ранее Пахора с победой на выборах поздравили премьер-министр Миро Церар, а также кандидат-соперник Марьян Шарец. Официально президентский пост он займет 23 декабря.

Избирательные участки закрылись в воскресенье в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Явка составила 41,74 % избирателей, всего около 1,7 миллиона граждан Словении обладают правом голоса.

Пахор стал вторым со времен Милана Кучана (возглавлял государство c декабря 1992 по декабрь 2002 года) президентом республики, который смог дважды избраться на этот пост.

Словения — парламентская республика. Президент страны наделен в большей степени церемониальными функциями.-0-